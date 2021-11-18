ФАС России фиксирует снижение наценок на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях с августа по текущий момент с 22% до 15%. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«В торговых сетях мы проводили проверки наценок, которые устанавливаются на социально значимые товары, и там определенные нарушения нашли. Торговые сети в ряде субъектов РФ, в границах муниципальных образований зачастую занимают доминирующее положение. Они устанавливают надбавки выше, чем в своей же сети в соседнем муниципальном образовании, где они доминирующего положения не занимают. Поэтому мы выявили такие случаи, наценки были снижены. И, вообще, динамика сейчас торговых наценок на социально значимые продукты питания в федеральных торговых сетях снижается на 7 процентных пунктов, с 22% до 15%, с августа по текущий момент», — сказал Шаскольский.

Он добавил, что ФАС находится в диалоге с торговыми сетями с помощью переговоров при участии Минпромторга. По словам главы ведомства, сети, как правило, выбирают «путь ответственного ценообразования».

Шаскольский подчеркнул, что в целом на продовольственном рынке регулятор выступает за реализацию «совокупных мер».

«Это и внешнеэкономические меры, как пошлины различные, их введение и корректировка, так и квоты. Есть меры поддержки производителей, субсидии. ФАС со своей стороны обеспечивает контроль за корректным распределением субсидий. Мы по регионам выносили замечания в отношении распределения субсидий, они были исполнены региональными властями», — пояснил глава ФАС.