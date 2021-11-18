Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России может составить более 8%, сообщил в четверг журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«Ставки растут. Мы, возможно, в этом году перейдем среднюю ставку за 8%. Но льготные категории у нас остаются, и мы будем продолжать ими заниматься», — сказал Файзуллин.

Он добавил, что в России произошел рост цен на жилье, в том числе из-за подорожания стройматериалов. При этом имеющийся на рынке спрос на жилье пока не удовлетворен предложением.

«Ситуация так или иначе стабилизируется. Использование льготных механизмов — та задача, которая отрабатывается сегодня. Пока мы не наблюдаем снижения объемов ипотечных кредитов», — отметил министр.

По его словам, задача регионов — максимально быстро вывести в стройку как можно больше жилья, чтобы стабилизировать его стоимость и обеспечить доступность.