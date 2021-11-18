Новые поправки, предполагающие повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, будут рассмотрены Госдумой до 24 ноября, и инициативы президента будут поддержаны всеми фракциями, независимо от политических взглядов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что внесет в Госдуму ко второму чтению проекта бюджета поправки, направленные на повышение прожиточного минимума и МРОТ.

«Совершенно очевидно, что сразу после поступления поправок в Государственную думу они будут немедленно рассмотрены», — подчеркнул Макаров.

Парламентарий отметил, что поправки будут рассмотрены до 24 ноября — последний срок принятия поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета.

«У нас как раз срок подачи поправок — до 24 ноября, законопроект принят в первом чтении, и сейчас как раз идут поправки в этот закон, поэтому до 24 ноября по этому закону поправки также будут рассмотрены Госдумой», — подчеркнул он.

Кроме того, политик уверен, что поправки будут поддержаны всеми фракциями Госдумы, независимо от политических взглядов.

«Может, хоть тут наконец фракции перестанут играть в политические игры, подумают о людях, которые их направили в Госдуму», — констатировал парламентарий.