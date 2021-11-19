Средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%, спрогнозировали эксперты рынка, пишут «Известия» . Сегодня средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень. Так, показатель на новостройки (без учета льготных программ) вырос до 8,87%, на вторичное жилье — до 9,26%, на рефинансирование — до 8,66%, сообщил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

До конца 2021-го средние ипотечные ставки могут достичь 10% или даже превысить это значение, считает эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота. Это обусловлено подорожанием кредитов, пояснил он. В федеральной компании «Этажи» полагают, что ставки по предложениям от банков к Новому году могут приблизиться к 10%. В 2022-м, по мнению управляющего партнера компании «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, они могут превысить 10%, если ЦБ еще больше увеличит ключевую ставку. По мнению члена генсовета «Деловой России» Алексея Мостовщикова, рост средней ипотечной ставки до конца года может составить 1—1,5 п. п.

Исходя из риторики главы ЦБ и текущего уровня инфляции в уходящем году, ключевую ставку могут поднять до 8,5%, считают в УБРиР. В «МКБ Инвестициях» и Абсолют Банке полагают, что рост составит 0,5 п. п. — до 8%.

Набиуллина: рост ключевой ставки ЦБ не противоречит доступности ипотеки Ужесточение денежно-кредитной политики не противоречит доступности ипотеки в России, а сдерживает рост ипотечных ставок, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

Ипотека остается самым массовым и доступным инструментом приобретения жилья, ее доля в разных сегментах на столичном рынке составляет от 50% до 80% и более, поэтому застройщики совместно с банками разрабатывают специальные программы, указал акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. С учетом роста цен и ставок заемщики не в состоянии брать кредиты по рыночным базовым ставкам, поэтому застройщики готовы субсидировать свою ставку взамен возможной скидки, отметил Колочинский. По его словам, буквально через полгода-год стоимость жилья может вырасти на 10%, и низкий процент в таких условиях предпочтительнее, указал Андрей Колочинский.

Для увеличения доступности жилья в России можно рассмотреть дополнительные механизмы снижения ипотечной ставки на приобретение массового жилья без привлечения бюджетных средств, считает первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Также следует разработать специальную бессрочную программу ЦБ для кредитования банков, работающих с проектами возведения массовых новостроек, добавил он.