В следующем году изменятся критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам — региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации, пишут «Известия» . Минтруд подготовил соответствующий проект постановления правительства. Так, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, и приобретенную за счет целевых субсидий.

Принципиальное изменение касается оценки доходов (претендовать на господдержку могут семьи, если средний доход на каждого ее члена не превышает региональный прожиточный минимум). По обновленным правилам при расчете доходов не будут учитываться: региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства; налоговые вычеты; гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер расходования и предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства.

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Изменения коснутся также и правила нулевого дохода которое предполагает, что пособие назначается, если у взрослых членов семьи есть хотя бы какой-то заработок или его отсутствие обосновано объективными обстоятельствами (например, уход за ребенком или инвалидом, служба в армии и т. д.). От правила нулевого дохода будут освобождены беременные, если срок а момент подачи заявления превышает 12 недель. Также женщина, у которой отсутствовал доход, сможет получить выплаты, если шесть месяцев вынашивания ребенка пришлись на период расчета среднедушевого дохода.

Новый проект постановления предусматривает, что при расчете имущественной обеспеченности не будут учитываться: авто- или мототранспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся под арестом; земельные участки, жилье, транспорт, гаражи и машино-места, оплата стоимости которых осуществлена за счет средств целевых субсидий.

По мнению старшего научного сотрудника Института социальной политики НИУ ВШЭ Елены Гориной, если исключение из имущественного ценза угнанных автомобилей и мотоциклов можно считать косметическим изменением, то аналогичные действия в отношении имущества под арестом принципиальны. Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева также поддержала инициативу Минтруда. По ее словам, учитывать в имущественной массе арестованное нелогично. Она полагает, что проблема особенно актуальна для малоимущих в отдаленных небогатых поселениях с отсутствием высокооплачиваемой работы, в регионах с высоким уровнем закредитованности населения.