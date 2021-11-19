Минэкономики предложило снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента, пишет «Коммерсант» со ссылкой на поправки к закону о связи. Это позволит операторам при согласии клиента передавать сведения третьей стороне, например банку для скоринга и борьбы с мошенниками или партнерским туристическим сервисам.

Согласно документу, министерство предлагает снять тайну связи с информации о соединениях, трафике и платежах абонента оператору. При наличии согласия пользователя операторы смогут передавать эти сведения третьей стороне. Сейчас закон разрешает им давать только сведения о самих абонентах и оказываемых им услугах. В поправках говорится, что полный перечень сведений, с которых снимут тайну связи, а также порядок их предоставления определит правительство.

Закрепленный сейчас подход по порядку ведения баз данных абонентов не позволяет бизнесу использовать имеющуюся информацию, в том числе в рамках комплексных услуг и сервисов, пишет МЭР в пояснительной записке. Между тем, считают в министерстве, передача, например, банку данных об оказываемых абоненту услугах будет способствовать борьбе с мошенниками: оператор связи формирует у себя базу потенциально мошеннических номеров и в момент звонка с такого номера на номер абонента передает информацию об этом факте. Также предлагается передавать данные о расчетах абонентов с оператором банкам для кредитного скоринга.

Может, она быть интересна и туристическим сервисам, считают в Минэкономики: например, при въезде в конкретный регион абонент, выразивший соответствующее согласие на передачу данных об оказываемых услугах связи, может получать от партнеров оператора информацию о том, какие события происходят в регионе или советы о посещении экскурсий.

Минцифры ограничит Роскомнадзору возможности запроса данных по абонентским номерам Минцифры планирует изменить порядок передачи данных о разговорах абонентов Роскомнадзору, ограничив для ведомства возможность запрашивать информацию по каждому абонентскому номеру. Соответствующий проект постановления министерство опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России под «тайной связи» понимаются три вида информации, которые регулируются разными нормами. Первое — это само содержание разговоров и переписок, оно защищается правом на неприкосновенность частной жизни. Имена абонентов считаются персональными данными (могут передаваться с согласия). Третий вид — сведения о соединениях, то есть откуда шел звонок, сколько длился и сколько стоил.

Сейчас мобильные операторы могут передавать данные абонентов, которые подпадают под тайну связи, только по решению суда или в виде неких обезличенных моделей, пояснил гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян: «Это позволяет операторам развивать продукты на основе больших данных. Сейчас фактически Минэкономики хочет расширить возможность использования операторами данных».

В Минцифры сообщили, что поддерживают предложения Минэкономики. Но чтобы исключить необходимость издания дополнительного нормативного правового акта правительства, предлагают установить порядок предоставления третьим лицам сведений об абонентах и оказываемых им услугах связи в тексте законопроекта. В Минэкономики уточнили, что упомянутые в проекте данные являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством РФ. В МТС заявили, что предложенная норма «должна упорядочить взаимодействие с абонентами».