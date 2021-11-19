Коллекторы готовы предоставлять заемщикам скидку в размере 30—50% суммы просроченного долга, чтобы не доводить процесс взыскания до суда, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные электронной площадки Debex. Так, две трети коллекторов на досудебной стадии согласны «закрыть вопрос» со скидкой более 30%, причем каждое четвертое агентство готово предоставить скидку выше 50%. Если дело окажется в суде, только 40% опрошенных коллекторов готовы договариваться с заемщиком о большом дисконте.

Судебная стадия не выгодна ни должнику, ни агентству, но все зависит от конкретной ситуации, отметил старший вице-президент «Кредитэкспресс Финанса» Виктор Семендуев. Первое коллекторское бюро (ПКБ) применяет инструмент дисконтирования задолженности по отношению к тем клиентам, которые идут на контакт. Средний размер скидки составляет 50—60%, сообщил управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

По словам гендиректора Debex Саши Данилова, для коллектора долгое рассмотрение дела — это отвлечение ресурсов на годы с непонятной перспективой — чем быстрее компромисс будет найден, тем больше дел обработает взыскатель, а значит, больше заработает. Сложность в удаленности суда от взыскателя и невозможности прогнозировать сроки рассмотрения дела, если по нему не будет получен судебный приказ, пояснил адвокат BMS Law Firm Владимир Шалаев.

Стоимость покупаемых долгов выросла для коллекторов в два раза Как отметил президент НАПКА Эльман Мехтиев, доля закрытых сделок по продаже проблемных долгов банками уже не первый год держится на высоком уровне и колеблется в значениях 88–90%.

Зачастую коллекторам для взыскания передается одномоментно большой портфель и на стадии судебного взыскания могут возникать вопросы наличия подтверждающих документов и пропуска срока исковой давности, добавляют эксперты. С учетом этих рисков для коллекторов всегда предпочтительнее получить гарантированную сумму долга, пусть и со значительным дисконтом, чем риск проделать большую работу и не получить ничего, уверен партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

В некоторых случаях условия соглашения о порядке погашения задолженности могут быть заведомо невыгодными для должника и предполагать, например, применение штрафных санкций за их нарушение, что приведет лишь к увеличению размера долга, предупредил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Бывают случаи, когда коллектор может попытаться заключить «джентльменское соглашение» с должником, то есть договориться с ним о порядке погашения задолженности, не скрепив это соглашение договором. После чего, отмечает юрист, получив денежные средства, он может продать права требования другому лицу: доказать в отсутствие договора факт погашения задолженности невозможно.