📰 Программа софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала за счет средств нормированного страхового запаса Фонда ОМС реализуется недостаточно эффективно, пишут «Известия» со ссылкой на заключение Счетной палаты по итогам проверки. Минздрав и ФОМС оперативно определили конкретные мероприятия для повышения зарплат медикам. По мнению экспертов, из-за этого количество желающих прийти работать в здравоохранение сейчас намного ниже, чем число его покидающих.

📰 Цены на топливо на АЗС, подключенных к сервису «Яндекс.Заправки», могут вырасти, пишут «Известия» со ссылкой на данные Российского и Независимого топливных союзов, а также регионального отделения «Опоры России». В начале ноября «Яндекс» разослал владельцам заправок письма о том, что тарифы на использование приложения повышаются на 1,2% с 1 декабря. Сейчас к сервису подключено 8 тыс. АЗС из примерно 24 тыс. в стране, им пользуются около 4,5 млн раз в месяц, сказали в «Яндексе». Повышение цен там объяснили необходимостью улучшения работы сервера и обеспечения скорости функционирования приложения.

📰 Систему финансового обеспечения туроператоров могут дополнить новыми инструментами или даже пересмотреть полностью, пишут «Известия» , ссылаясь на предложения турбизнеса, направленные в Ростуризм. Кроме существующих сейчас страховок и отчислений в фонды персональной ответственности для туроператоров могут узаконить механизмы поручительства и залога. Есть и радикальное предложение: вместо всех действующих сейчас инструментов сформировать гарантийный фонд. Этот механизм давно действует в разных странах мира и в случае банкротства туроператора помогает туристам компенсировать до 100% стоимости поездки.



📰 Глобальный рост цен на пиломатериалы и продукцию переработки леса после пандемии запустил в российской лесной отрасли процессы консолидации и может открыть путь для новых крупных проектов, пишет «Коммерсант» . Так, в этом году Segezha group (входит в АФК «Система») провела первое в истории российской лесной индустрии IPO, продав 23,9% акций за 30 млрд рублей. Параллельно компания наращивает ресурсную базу: в результате сделки с инвесткомпанией Bonum Capital Мурата Алиева в октябре Segezha станет крупнейшим игроком в секторе по объему расчетной лесосеки (23,6 млн куб. метров).



📰 Представители пострадавших в пандемию отраслей, включая рестораторов, турбизнес, бьюти-индустрию, организаторов массовых мероприятий, не могут воспользоваться обещанной государством очередной поддержкой, пишет «Коммерсант» . Они массово жалуются на банки, отказывающиеся выдавать кредиты под 3% либо выдвигающие дополнительные условия и навязывающие услуги. Сами банкиры утверждают, что все, кто соответствует требованиям, получают льготные займы. Проблемой уже занимается Минэкономики, ближайшее совещание с участием бизнеса запланировано на 22 ноября.



📰 Отсутствие признаков прохождения инфляционного пика увеличит вероятность повышения ключевой ставки в декабре на 0,75—1 процентный пункт (п. п.), рассказал «Российский газете» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он добавил, что дополнительной причиной более жесткой риторики ЦБ способно стать сохранение высокой геополитической неопределенности. Однако даже в случае прохождения инфляционного пика, а также геополитической стабилизации, Центробанк все же может на ближайшем заседании увеличить ключевую ставку на 0,5—0,75 п. п.



📰 Российские производители продуктов питания и напитков могут столкнуться с дефицитом лимонной кислоты, пишет «Российская газета» . Эксперты предполагают, что это может привести к росту цен на готовую продукцию на 10—15%, так как в Россию лимонная кислота почти полностью завозится из Китая, где сейчас активно сокращают выбросы вредных веществ — производство многих ингредиентов приостанавливается. Также в числе причин роста — недостаток контейнеров и увеличение срока поставок, которые в совокупности привели к панике на рынке, отметили эксперты, добавив, что проблемы будут большую часть 2022 года.



📰 Количество заказов на доставку за последние три месяца выросло почти на четверть, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование маркетплейса для самозанятых Qugo и онлайн-ретейлера «Самокат». Аналитики отмечают, что работа курьера из разовой подработки для многих превратилась в полноценную занятость и основной источник дохода. Чаще всего такую профессию выбирают молодые мужчины от 18 до 23 лет. Примерно треть —студенты, каждый пятый имеет среднее специальное образование, каждый восьмой — только среднее. Причем более половины курьеров планируют оставаться в этой профессии в ближайшие годы.



📰 Для медицинских изделий и оборудования сохранят налоговые преференции, пишут «Ведомости» . Задержка в регулировании создавала риск, что с 2022 года со всех медицинских товаров могли начать взимать 20% НДС и, как следствие, выросла бы цена. 18 ноября Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устраняющий этот пробел в законодательстве. По действующему закону право производителей подтверждать льготу по НДС удостоверением о регистрации медтовара российского образца истекает в 2021 году. Поправки в Налоговый кодекс отменят это ограничение.



📰 Эксперты предупредили о затяжном влиянии пандемии на экономику России, говорится в материале РБК . Серьезный риск для экономики страны — низкие темпы вакцинации, а рост заболеваемости COVID-19 даже среди привитых означает, что пандемия будет влиять на экономику еще долго, считают экономисты, выступавшие на конференции S&P.



📰 Восстановлению мировой экономики после пандемии могут помешать узкие места в мировых цепочках поставок морским транспортом, а также резкий рост тарифов на контейнерные перевозки, способный привести к существенному удорожанию импорта, пишут «Ведомости» со ссылкой на ежегодный обзор состояния морского транспорта Конференции ООН по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD). Мировые цены на импорт в среднем по миру могут вырасти на 10,6%, говорится в документе. Для малых островных развивающихся государств, стоимость импорта вырастет еще больше — на 24,2% при росте потребительских цен на 7,5%.

