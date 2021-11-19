Фондовые торги в РФ открылись в пятницу в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:27 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,58% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 117,4 пункта. Индекс РТС повысился на 1,21% — до отметки 1 783,29.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатое накануне восстановление от минимумов, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



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Она напомнила, что накануне индексы упали до минимумов с начала октября. «В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс и попытаются отвоевать потери ввиду восстановления настроений как на фондовых зарубежных площадках, так и на рынке нефти. Отскок на нефтяных рынках на данный момент носит технический характер и может не продлиться долго, однако его будет достаточно для некоторого восстановления российских активов», — спрогнозировала эксперт в начале торгов.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, комментируя провал рынка накануне, написал, что, «похоже, пришло время относительно глубокой коррекции российских активов при отсутствии драйверов их роста и в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России». «Но сегодня с большой вероятностью мы увидим очередную попытку отскока», — дал прогноз эксперт.

«Новых среднесрочных покупок делать не советуем, отечественный рынок очень слаб. Спекулятивно же можно попробовать взять «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и «Газпром». Технически привлекателен и «Сбер», который вновь спустился в зону поддержки», — пишет Антонов.



Рубль также умеренно укрепляется. На 10:22 биржевой курс доллара равнялся 72,73 рубля (минус 32 копейки к уровню предыдущего закрытия), курс евро — 82,57 рубля (минус 29 копеек).



«Не исключено, что под вечер давление на российскую валюту возрастет в связи с тем, что многие инвесторы начнут хеджировать рублевые позиции покупкой валюты накануне выходных, опасаясь возникновения нового витка политического противостояния Россия — Запад», — предупреждает Антонов.

