В Госдуму внесен законопроект правительства об освобождении непубличных акционерных обществ от обязанности ежегодного аудита, пишет «Коммерсант» . Это требование появилось в результате реформы АО еще в 2014 году, а отказ от него объясняется отсутствием такой необходимости для компаний, не привлекающих массовых инвесторов, при наличии бесполезных издержек.

Согласно пояснительной записке к документу, после проведения реформы АО, заключавшейся в их разделении на публичные и непубличные, были выявлены вопросы, «требующие пересмотра». О необходимости «откатить» изменения говорится уже не первый год, еще в 2019-м глава департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына описывала проблему так: «Слово «открытых» вычеркнули, а слово «публичных» не написали». В результате любое АО, даже если у него один акционер, минимальный уставный капитал и «ноль рублей оборота», должно проводить ежегодный аудит.

Поправки Минэкономики предполагают, что обязанность проводить аудит сохранится для всех публичных АО и для части непубличных, если их акции допущены к организованным торгам или в их капитале есть доли РФ, региона или муниципалитета. Такие АО лишатся возможности привлекать индивидуальных аудиторов, проверять их отчетность смогут только аудиторские организации, которые отвечают за результат лицензией.

Остальные непубличные компании, для которых требование аудита «не всегда представляется обоснованным», смогут проводить его по своему усмотрению или же по требованию акционеров с долей не менее 10%, привлекая и индивидуальных аудиторов. Оплачивать такие услуги должны будут инициаторы аудита, но их расходы могут быть возмещены компанией по решению общего собрания акционеров. Предполагается, что изменения вступят в силу с 2022 года, чтобы сократить излишние издержки. Требования к аудиторам в последние годы ужесточались для обеспечения прозрачности публичных компаний и защиты массовых инвесторов от манипуляций, что привело к сокращению рынка: по данным Минфина, за 2014–2020 годы количество аудиторских компаний сократилось до 3,6 тыс. (на 1,1 тыс.), а число индивидуальных аудиторов — до 17,5 тыс. (на 5,5 тыс.). Соответственно, спрос и цены на их услуги выросли.

Юристы и бизнес оценивают инициативу неоднозначно. По словам члена генсовета «Деловой России» Павла Гагарина, речь идет примерно о 20 тыс. непубличных компаний, которые не занимаются размещением акций на бирже. «Нормальный аудит стоит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, то есть в среднем 15 миллиардов рублей экономии в год»,— сказал он, отмечая, что компании, которые хотят знать реальное положение дел, «все равно будут заказывать инициативный аудит». По мнению главы общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве по вопросам финансового права и административных споров Бориса Федосимова, из более 12,4 млн компаний, по данным ФНС, непубличными АО являются всего 46,5 тыс., и большая их часть не проводят аудит вообще или проводят его формально (средняя цена — 30 тыс. рублей в год). При этом прекращение обязанности АО проводить аудит «не помогает реально малому бизнесу, но создает риски для миноритарных акционеров таких обществ, контрагентов и государства» — непубличные АО, в отличие, например, от ООО, менее прозрачны, поэтому «внешний контроль со стороны независимых аудиторов является своего рода обязательным с точки зрения деловой осмотрительности». Компании же с одним акционером или простой структурой управления «уже давно преобразованы в ООО, в том числе чтобы не попадать под обязательный аудит и экономить возможные затраты», заключил он.