Совет Федерации одобрил закон, который вносит поправки в Бюджетный кодекс, в том числе об изменении нормативов зачисления ряда акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в региональные и федеральный бюджеты, а также о корректировке правил использования Фонда национального благосостояния (ФНБ) и правил межбюджетных отношений. Об этом говорится на сайте Совфеда.

Закон устанавливает на постоянной основе норму о возможности использования правительством РФ, в установленном им порядке, средств ФНБ сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Это позволит при снижении цен на нефть направлять средства ФНБ на обеспечение сбалансированности федерального бюджета до внесения поправок в бюджет. Если цена на нефть падает, то в объеме до 1% можно использовать средства ФНБ.

Поправки в Бюджетный кодекс РФ прошли второе чтение Госдума приняла во втором, основном, чтении поправки в Бюджетный кодекс. Законопроект, в частности, должен закрепить полномочия правительства РФ по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без изменения закона о федеральном бюджете по согласованию со специальной парламентской комиссией, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Предусматривается повышение с 7% до 10% объема ВВП порогового значения размера ликвидных средств ФНБ с одновременной возможностью направлять средства ФНБ в отдельные самоокупаемые инфраструктурные проекты, в том числе включенные после 1 октября 2021 года в перечень, утвержденный правительством РФ, в объеме до 2 трлн 500 млрд рублей.

Федеральный закон содержит меры, направленные на поддержку региональных и местных бюджетов. В частности, закрепляется положение о ежегодной индексации на уровень инфляции объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ в очередном финансовом году по сравнению с текущим финансовым годом.

«Устанавливается возможность превышения ограничений по размеру государственного долга субъекта РФ на сумму предоставленных из федерального бюджета инфраструктурных бюджетных кредитов, снимаются ограничения по размещению регионами средств на банковских депозитах в отношении инфраструктурных бюджетных кредитов, а также случаев реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам», — говорится в сообщении Совфеда.



Законопроект также предполагает меры по дальнейшему стимулированию деофшоризации в РФ: в качестве дополнительных ограничений на предоставление господдержки юридическим лицам в форме субсидий и бюджетных инвестиций сокращается с 50% до 25% возможность прямого или косвенного (через третьих лиц) офшорного владения. Минфину предоставляются полномочия по утверждению перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ.