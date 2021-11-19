Банки стран Евразийского экономического союза смогут проверять кредитную историю граждан любой из входящих в это объединение стран, что создаст для людей равные условия при обращении за займами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване в пятницу, анонсируя подписание соответствующего соглашения, передает ТАСС.

«Граждане «пятерки» получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза. При этом банки смогут проверять историю своего клиента вне зависимости от того, какой у него паспорт, и, проанализировав риски, соответственно, принимать решения о выдаче кредитов», — сказал Мишустин.

Позже информагентство сообщило, что в пакет из полутора десятков документов, подписанных по итогам заседания Евразийского межправсовета, входит соглашение о порядке обмена в рамках ЕАЭС сведениями в составе кредитных историй.



В ЕАЭС входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.