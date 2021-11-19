ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 20 ноября.

Курс доллара повысился на 15,95 копейки, составив 72,7617 рубля (72,6022 рубля на 19 ноября). Курс евро поднялся на 32,62 копейки, до 82,5845 рубля (82,2583 рубля на 19 ноября).

Слушайте <noindex><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/95546840'>«Я и другие инвесторы потеряли почти все деньги». Как Наталья Смирнова начала бизнес с провала</a></noindex> на Яндекс.Музыке

На валютных торгах Московской биржи на 13:25 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 31 копейку и составил 73,36 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 7 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 82,94 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,69–73,5 рубля за доллар и 82,39–82,99 рубля за евро.