ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 20 ноября.
Курс доллара повысился на 15,95 копейки, составив 72,7617 рубля (72,6022 рубля на 19 ноября). Курс евро поднялся на 32,62 копейки, до 82,5845 рубля (82,2583 рубля на 19 ноября).
На валютных торгах Московской биржи на 13:25 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 31 копейку и составил 73,36 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 7 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 82,94 рубля.
Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 72,69–73,5 рубля за доллар и 82,39–82,99 рубля за евро.