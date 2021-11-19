Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

ВТБ повысил процентные ставки по вкладам для розничных клиентов. По долгосрочному депозиту «История успеха» ставка увеличена до 7,5% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент откроет его через «ВТБ Онлайн» или устройство самообслуживания. По вкладу до 31 декабря действует акция «Время — деньги», которая при размещении в банке новых денежных средств позволяет клиентам повысить доходность по депозиту еще на 0,5 п. п. до 8%. При подключении к «Мультикарте» опции «Сбережения» ставка по всем вкладам повышается на 1 п. п., таким образом, доходность может достигать 9% годовых. Базовая ставка по промовкладу «Новое время» повышена до 6,5% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов (при открытии депозита в «ВТБ Онлайн» или в устройствах самообслуживания). С учетом акции «Время — деньги» при размещении в банке новых денежных средств доход по депозиту возрастет на 1 п. п. до 7,5%. Вклад «Ваш пенсионный» позволит получить доходность от 6,5% годовых с учетом капитализации процентов. Также ВТБ запустил новый вклад «Выгодное начало». Базовая процентная ставка при открытии депозита в офисе — 7,44%, онлайн — 7,72% годовых. При подключении опции «Сбережения» процентная ставка увеличится на 1 п. п.



Россельхозбанк повысил процентные ставки по общей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,5—0,9 п. п. Клиенты банка могут получить более привлекательные условия при открытии вкладов через цифровые каналы обслуживания. Выгода при открытии рублевого депозита через интернет- и мобильный банк составит до 0,3 п. п. независимо от срока вклада. Максимальную ставку 8,5% годовых можно получить в рамках акции «Весомый процент» при оформлении вкладов сроком на четыре года. Акция проводится до 31 декабря 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть депозит в рублях на шесть месяцев, один, два или четыре года. Проценты выплачиваются в конце срока. Минимальный размер вклада — 3 тыс. рублей при открытии дистанционно и 10 тыс. рублей при обращении в офис банка.



Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Газпромбанк увеличил доходность вкладов на 0,1—1,1 п. п. Теперь по вкладу «Копить» с учетом капитализации процентов клиент может получить от 5,73% до 7,26% годовых в зависимости от срока, суммы вклада и канала открытия. Максимальная ставка по вкладу — 8,05% годовых с капитализацией — предлагается в рамках акции «Хит сезона», которая действует до 31 декабря. Такая доходность дается при размещении 1,5 млн рублей в интернет-банке или системе «Телекард 2.0» на 1 095 дней. По вкладу «Ваш успех» клиент сможет получить 7,52% годовых при размещении 1 млн рублей и более значительной суммы и 7,04% при сумме от 50 тыс. до 1 млн рублей. Ставки приведены с учетом капитализации процентов на срок 1 095 дней. Максимальная доходность вклада «Управлять» с капитализацией процентов предусмотрена при его оформлении на 367 дней в интернет-банке или системе «Телекард 2.0»: 5,85% годовых при сумме от 1,5 млн рублей.

Банк «Зенит» ввел новый вклад «Орбита. Управляемый доход». Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на сроки от 91 до 550 дней. Процентная ставка зависит от первоначальной суммы вклада: для вкладов от 50 тыс. рублей ставка рассчитывается как ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1 п. п., для вкладов от 600 тыс. рублей — ключевая ставка, уменьшенная на 0,85 п. п. Дополнительные взносы принимаются в размере от 3 тыс. рублей не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие средств возможно до неснижаемого остатка, составляющего 50 тыс. рублей. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования.



Банк «Открытие» повысил ставки по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов. Максимальная ставка, которую могут теперь получить клиенты банка, — 7,4% годовых на срок от одного года по вкладу «Надежный партнер» (при получении процентов по окончании срока). По вкладам «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» предусмотрена надбавка к процентной ставке в размере 0,2 п. п. для премиальных клиентов. Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка» со ставкой до 6,5% годовых при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Московский Индустриальный Банк повышает процентные ставки по рублевым депозитам на 0,45—1,1 п. п. Лидер по доходности среди среднесрочных вкладов банка — акционный вклад «Выгодный старт», который оформляется на 250 дней. Срок депозита разделен на три процентных периода, эффективная ставка по вкладу равна 7,4% годовых. Максимальная ставка по розничному депозиту «Классический» установлена на уровне 7,8% годовых. Доходность зависит от суммы и срока размещения. Доходность вклада «Накопительный» составит 6,45—6,7% годовых (с учетом капитализации процентов — до 6,91%) в зависимости от суммы и срока вклада. По вкладу «Универсальный кошелек» максимальная ставка равна 6,35% годовых (эффективная — до 6,54%), по вкладу «Финансовая независимость» — 6,6% годовых (эффективная ставка — до 6,8%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей, а при неснижаемом остатке от 300 тыс. — 6,5% (эффективная — до 6,7%). Кроме того, с 23 ноября 2021 года вырастет доходность (максимум на 0,5 п. п.) накопительных счетов. Максимальная ставка по накопительному счету «Будь в плюсе» составит 6,5% годовых при остатке на счете в течение расчетного периода не менее 50 тыс. рублей.

Экспобанк повысил ставки по вкладу «ЭкспоКапитал+», который могут открыть пользователи платформы личных финансов «Финуслуги». Доходность депозита теперь составляет до 9% годовых в рублях. Вклад «ЭкспоКапитал+» можно открыть на срок от 100 до 366 дней. Доходность на уровне 9% предлагается при оформлении депозита на самый длительный срок, а начинается диапазон ставок от 6,5% годовых. Минимальная сумма депозита — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Уральский Банк Реконструкции и Развития повышает ставки по накопительным счетам. Теперь максимальная доходность может достигать 8,5% годовых. Так, по накопительному счету «Промо» она выросла на 1 п. п. до 8,5% годовых, это ставка, которая действует в первые три месяца размещения средств, включая месяц открытия или поступления денег на счет, при первом оформлении продукта. Доход по промоставке начисляется на сумму до 500 тыс. рублей включительно, а для остатка, превышающего указанный лимит, действует базовая ставка 5% годовых. По продукту «Накопительный счет» максимальная доходность складывается из базовой ставки в 5% годовых и бонусной ставки, которая начисляется при подключении опции «Накопление». Размер бонусной ставки зависит от зачисления заработной платы или пенсии на карту УБРиР (плюс 0,5 п. п.) и ежемесячных покупок: при сумме от 10 тыс. рублей прибавляется 2 п. п., от 30 тыс. — 2,5 п. п., от 60 тыс. — 3 п. п. Бонусные ставки также выросли на 1 п. п. Открыть накопительные счета можно в мобильном приложении на любую сумму, а пополнять и снимать деньги без потери дохода — в любой момент. Проценты по «Накопительному счету» и накопительному счету «Промо» начисляются на ежедневный остаток по счету и выплачиваются ежемесячно.

Московский Кредитный Банк увеличил доходность накопительного счета для новых и действующих розничных клиентов до 7,75% годовых. Такая ставка действует при размещении до 750 тыс. рублей и совершении трансакций по картам МКБ на сумму от 20 тыс. рублей в месяц. Пополнять счет и снимать средства можно без потери процентов в любой момент по желанию клиента. Если у пользователя остаток по счету превышает 750 тыс. рублей или отсутствуют трансакции по картам МКБ, по накопительному счету действует минимальная ставка — 5,75%. Накопительный счет можно открыть как в офисе банка, так и через «МКБ Онлайн».