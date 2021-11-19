Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», сообщается на сайте ведомства. Докладчиком по этому вопросу стала председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

Законом регулируются вопросы использования электронного документооборота в сфере трудовых отношений, в том числе в части взаимодействия работника и работодателя с помощью электронного документооборота, а также использования электронной цифровой подписи.

Документом определяется понятие электронного документооборота, закрепляется наименование информационных систем, на базе которых осуществляется электронный документооборот, устанавливается порядок ведения электронного документооборота, а также приема лиц на работу к работодателю, использующему его.

Отмечается, что ФЗ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, касающихся единых требований к составу и форматам электронных документов, которые вступают в силу с 1 марта 2023 года.

Положения закона, касающиеся взаимодействия единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», информационной системы работодателя и Единого портала государственных и муниципальных услуг, применяются с 1 сентября 2022 года, сообщается на сайте.