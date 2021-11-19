Совет Федерации одобрил федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», сообщается на
Законом регулируются вопросы использования электронного документооборота в сфере трудовых отношений, в том числе в части взаимодействия работника и работодателя с помощью электронного документооборота, а также использования электронной цифровой подписи.
Документом определяется понятие электронного документооборота, закрепляется наименование информационных систем, на базе которых осуществляется электронный документооборот, устанавливается порядок ведения электронного документооборота, а также приема лиц на работу к работодателю, использующему его.
Отмечается, что ФЗ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, касающихся единых требований к составу и форматам электронных документов, которые вступают в силу с 1 марта 2023 года.
Положения закона, касающиеся взаимодействия единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», информационной системы работодателя и Единого портала государственных и муниципальных услуг, применяются с 1 сентября 2022 года, сообщается на сайте.
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, регулирующий вопросы электронного документооборота в сфере трудовых отношений, сообщается