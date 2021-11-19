На рассмотрение Госдумы РФ будет подан законопроект о фудшеринге, который предоставит бизнесу равный выбор между утилизацией товаров и передачей их нуждающимся. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Метелев считает, что распространение в стране практики фудшеринга может стать одним из инструментов борьбы с бедностью.

«Сегодня, когда у ретейла остаются продукты питания, предметы первой необходимости, товары, срок годности которых еще не истек, он выбирает между тем, чтобы утилизировать их или передать в благотворительный фонд. Налоговое законодательство не позволяет производителям передавать эти товары в адрес тех организаций, которые готовы их принять, или раздать людям, потому что выгоднее их утилизировать: таким образом компании могут компенсировать налог НДС — от 10% до 20%», — отметил депутат.

По словам парламентария, объем пищевых продуктов на утилизацию в России составляет не менее 17 млн тонн, что обходится примерно в 1,5 трлн рублей. Между тем, за счет хотя бы части этих продуктов можно помочь миллионам граждан.

«В период пандемии в рамках акции #МыВместе почти семь миллионов человек получили благотворительную поддержку от волонтерских организаций. Ее объемы можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать такие товары социально ориентированным НКО, не платя НДС. Сегодня он вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело. Это несправедливо. Мы с коллегами из общественных организаций, деловыми объединениями проработали данный законопроект. Надеемся, в ближайшее время правительство поддержит его, и мы его сможем рассмотреть на площадке Госдумы», — сказал Метелев.

Законопроект уже получил поддержку Минэкономразвития. Замдиректора департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций МЭР Елена Иваницкая отметила, что ведомство заинтересовано в развитии данной инициативы, в том числе ввиду ее экологической направленности. Ее реализация позволит сократить количество отходов на свалках.