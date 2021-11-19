Акции Alibaba рухнули на 11% на торгах в Гонконге после того, как техногигант предупредил о более слабом росте в текущем году из-за замедления китайской экономики. Это самое резкое снижение котировок с момента листинга компании в 2019 году, сообщает CNN Business .



Падение акций в Гонконге последовало за аналогичным падением в четверг на Уолл-стрит после того, как стало известно, что Alibaba не оправдала прогнозы аналитиков. На данный момент с начала года капитализация компании сократилась на 40%, или 234 млрд долларов.

Продажи Alibaba выросли на 29% в III квартале по сравнению с прошлым годом до 31,1 млрд долларов. При этом Уолл-стрит ожидала 32,1 млрд долларов. В то же время прибыль на акцию упала на 38% и оказалась ниже ожиданий. Компания заявила, что продажи в текущем финансовом году должны вырасти на 20—23% по сравнению с прошлым годом, при этом аналитики прогнозировали рост почти на 28%.

Однако облачный бизнес Alibaba продолжает демонстрировать впечатляющие результаты. Выручка этого подразделения выросла на 33% по сравнению с прошлым годом. В заявлении председателя и генерального директора корпорации Даниэля Чжана говорится, что «Alibaba продолжила активно инвестировать в три стратегических направления: внутреннее потребление, глобализацию и облачные вычисления, чтобы заложить прочную основу для долгосрочной цели устойчивого роста в будущем».

В то же время аналитики Citi в своем исследовательском отчете отмечают, что «после ужесточения регулирования без особой гибкости Alibaba придется преодолевать многочисленные препятствия, продолжая при этом инвестировать в технологические инновации, глобализацию и расширение охвата клиентов внутри страны».

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

