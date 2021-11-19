США столкнулись с финансовым «пузырем» из-за сверхмягкой денежно-кредитной политики ФРС, считает инвестор Уильям Акман. По его мнению, ФРС будет вынуждена быстрее перейти к ужесточению ставок для борьбы с инфляцией, сообщает Reuters .



На конференции S&P Global Ratings Акман заявил: «Мы находимся в классическом «пузыре», который спровоцирован ФРС». Он выступил спустя несколько дней после того, как правительство объявило о росте потребительских цен на 6,2% за последние 12 месяцев.

Он назвал инфляцию самым большим риском для его хедж-фонда в этом году и заявил, что Центральному банку в ближайшее время придется поднять ставки. «Я думаю, что ФРС будет вынуждена стать жестче гораздо быстрее», — сказал Акман, добавив, что не видит особых причин для сохранения процентных ставок на текущих низких уровнях. По его мнению, мягкая денежно-кредитная политика не способствует росту занятости.

В то же время рост цен вызван структурными изменениями и может не быть временным, как заявили некоторые политики, экономисты и корпорации. Инвестор считает, что инициативы ESG, включая переход на чистую энергию и требования роста заработной платы, никуда не денутся и будут способствовать разгону цен в течение некоторого времени.

В четверг Акман заявил, что хеджировал свой портфель, опасаясь негативного влияния высоких процентных ставок на долгосрочные позиции его хедж-фонда. Pershing Square Holdings Fund Акмана с января вырос на 26,1% после роста на 70,2% в прошлом году.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

