Рост цен на новостройки продолжится, но уже не такими высокими темпами, какие наблюдались на рынке последние полтора года. Такой прогноз на онлайн-конференции СберБанка дал вице-президент его блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Владимир Ситнов.
По оценкам «Сбера», за девять месяцев 2021 года новостройки в России в среднем подорожали на 22%, а в крупных городах стоимость 1 кв. м уже превышает 250—300 тыс. рублей. Кроме того, рост цен на новостройки впервые с 2014 года догнал инфляцию, а в Москве — обогнал ее.
«Это беспрецедентный рост, который мы не видели никогда раньше», — отметил Владимир Ситнов. По его мнению, рост продолжится, но уже не такими высокими темпами.«Мы не видим существенных предпосылок для снижения цен на жилье, а также перегрева на рынке. С учетом баланса совокупного предложения и платежеспособного спроса рост цен на новостройки не продолжится такими же темпами, которые мы видели за последние полтора года», — сказал топ-менеджер банка. В то же время, по словам банкира, на стоимость жилья продолжат давить расходы в смежных индустриях — это цены на стройматериалы, логистику и рабочую силу. В такой ситуации усилия застройщиков будут направлены на эффективное управление затратами и себестоимостью продукции, считает Ситнов.
Россия вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье, пишут