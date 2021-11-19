Рост цен на новостройки продолжится, но уже не такими высокими темпами, какие наблюдались на рынке последние полтора года. Такой прогноз на онлайн-конференции СберБанка дал вице-президент его блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Владимир Ситнов.

По оценкам «Сбера», за девять месяцев 2021 года новостройки в России в среднем подорожали на 22%, а в крупных городах стоимость 1 кв. м уже превышает 250—300 тыс. рублей. Кроме того, рост цен на новостройки впервые с 2014 года догнал инфляцию, а в Москве — обогнал ее.

«Это беспрецедентный рост, который мы не видели никогда раньше», — отметил Владимир Ситнов. По его мнению, рост продолжится, но уже не такими высокими темпами.



