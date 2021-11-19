Средний уровень ежедневного стресса на работе составляет чуть более 3 баллов, при этом больше нервничают те, кто не любит свою работу: их оценки уровня ежедневного стресса на работе на треть выше, чем у россиян, которые свое дело любят (3,7 и 2,8 балла соответственно). Такие данные приводит в своем опросе сервис по поиску работы Superjob.

По данным исследования, у 37% россиян ежедневный уровень стресса на работе высокий или очень высокий, 6% россиян признались, что не испытывают стресса на работе, еще 8% отметили свой уровень стресса как очень низкий.

У 12% респондентов уровень стресса низкий, 35% считают свой уровень стресса средним. Каждый пятый оценил свой уровень стресса на работе как высокий, 17% — как очень высокий.