Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений, разрешающих передавать конфискованные у коррупционеров средства в Пенсионный фонд. Документ размещен на портале правовой информации, поправки вносятся в федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании», сообщает РБК .

Поправки дополняют список источников, из которых формируется бюджет Пенсионного фонда России, и разрешают вносить в него «конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений». Совет Федерации одобрил поправки 10 ноября.

К остальным источникам пополнения ПФР относятся страховые взносы, средства федерального бюджета, начисленные пени и иные финансовые санкции, доходы от размещения временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физлиц и организаций, средств выплатного резерва для выплаты накопительной пенсии, средств пенсионных накоплений застрахованных, которым назначена срочная пенсионная выплата.

В 2018 году президент уже внес поправки, разрешающие пополнять ПФР конфискованными у коррупционеров средствами и доходами от продажи имущества, которое они получили незаконным путем, в Бюджетный кодекс. Подписание поправок в закон «Об обязательном пенсионном страховании» призвано синхронизировать законодательство.

В марте глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в 2020 году его ведомство добилось ареста имущества по делам, связанным с коррупцией, на сумму 10 млрд рублей. Это на 3 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Всего в 2020 году было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, в том числе более 9,9 тыс. по статьям о взятках.



Ущерб от коррупции в прошлом году составил 58,4 млрд рублей. Эта сумма составляет более 11% от общей суммы ущерба, причиненной другими преступлениями, сообщал генпрокурор Игорь Краснов.