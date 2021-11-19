Компания «МТС» объявила о завершении выплаты промежуточных дивидендов по финансовым результатам деятельности компании за первое полугодие 2021 года.



Общая сумма выплаченных дивидендов составила 10,55 рубля на одну обыкновенную именную акцию (21,1 рубля на одну АДР), или 20,98 млрд рублей.

В ближайшие месяцы оператор предложит инвесторам обновленную дивидендную политику, заявил 16 ноября президент компании Вячеслав Николаев. «Да, в ближайшие месяцы предложим рынку обновленную политику. Мы понимаем, что дивиденды важны для инвесторов. Сейчас рассматриваем разные подходы», — рассказал он.

По словам Николаева, наиболее правильным является сценарий, при котором компания будет платить чаще, чем дважды в год, и в целом не меньше, чем в соответствии с прежней политикой.