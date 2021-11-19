Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.

В частности, освобождаются от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.

Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре и ноябре. Эта льгота будет предоставляться однократно и касаться тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождаются и доходы в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.

Для бюджетных организаций в расходах предлагается учесть перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от предоставления интеллектуальных прав на использование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Также от НДФЛ и налога на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их «дочки». От НДФЛ освобождаются и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатной подводке газа до границ их земельных участков.



Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.