Объем предоставленных в сентябре кредитов субъектам малого и среднего бизнеса стал рекордным с начала 2021 года. Соответствующие данные опубликованы в бюллетене Центробанка «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства».

В частности, в сентябре 2021 года объем выданных МСБ кредитов увеличился по сравнению с августом на 13,4% и составил 941,6 млрд рублей. Этот показатель также на 23,6% больше, чем в сентябре прошлого года.

Число предоставленных кредитов составило 174 394, что стало наибольшим значением этого показателя с начала года.

Портфель кредитов малым и средним предприятиям возрос до 6,6 трлн рублей, годовой темп прироста составил 22,3%.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам сроком до года в сентябре 2021 года составила 9,1% годовых, по долгосрочным кредитам — 9,26% годовых.

Средний размер кредита, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства, в сентябре 2021 года возрос по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5,4 млн рублей. Это значение почти в два раза выше аналогичного показателя за сентябрь 2020 года (2,9 млн рублей).