Российские индексы существенно снизились по итогам основных фондовых торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,89% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 016,47 пункта. Индекс РТС опустился на 2,17% — до отметки 1 723,74 пункта.

По итогам основной торговой сессии зафиксировано падение цены на акции Mail.ru (минус 3,74%), СберБанка (минус 2,94%), «ЛУКОЙЛа» (минус 2,57%), «Газпрома» (минус 2,48%), Мосбиржи (минус 2,47%), «Норникеля» (минус 1,13%), «МТС» (минус 0,72%).

Рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Яндекса» (плюс 0,85%), «Магнита» (плюс 0,19%), «Полюса» (плюс 0,02%).

Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в существенном минусе, не получая поддержки ни от внутренних, ни от внешних факторов.

«На мировых фондовых биржах в пятницу установились преимущественно пессимистичные настроения, исключением из которых стал разве что высокотехнологичный сектор США. На рынках опасались разгара инфляции и ужесточения коронавирусных ограничений, которые уже стали реальностью в некоторых частях Европы. Американским биржам пока удается сохранить умеренно оптимистичный настрой, в то время как российскому рынку приходится рассчитывать разве что на временный отскок от минимумов», — полагает аналитик.