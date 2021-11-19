Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 35 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,4 рубля. С начала торговой сессии было проведено 61,9 тыс. сделок на 3,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,69—73,68 рубля за доллар.

Курс евро на то же время равнялся 83,08 рубля, увеличившись на 25 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,8 тыс. сделок на 491,1 млн евро по курсам от 82,39 до 83,13 рубля за евро.

Как отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, рубль завершал неделю под давлением цены на нефть.

«К вечеру котировки марки Brent теряли в стоимости более 2%, а в течение дня опускались ниже 78,2 доллара за баррель, обновив минимум с 1 октября текущего года. Причиной бегства от риска стали преимущественно новости об ухудшающейся эпидемиологической обстановке в Европе. В частности, Австрия заявила о введении общенационального локдауна, аналогичные планы высказал Минздрав Германии, а Норвегия ужесточила антиковидные ограничения для въезжающих в страну. <…> В то же время пока дальнейшее продвижение доллара вверх будет сдерживаться платежами в бюджет. Так, в среду и четверг на предстоящей неделе пройдут основные налоговые платежи, и текущие уровни по доллару представляются весьма привлекательными для продажи валютной выручки», — считает Кравченко.