Экспертное сообщество полагает, что по итогам 2021 года ВВП России вырастет на 4,3%, однако в течение последующих пяти лет темпы прироста данного показателя будут постоянно снижаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики, который провел «Центр развития» НИУ ВШЭ.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился летом 2021 года, консенсус-прогнозы годовых темпов прироста ВВП России в текущем году выросли с 4% до 4,3%.

«Очевидной причиной такого пересмотра стало заметно более быстрое, нежели ожидалось, восстановление российской экономики после глубокого спада в апреле — мае прошлого года. Однако нельзя не обратить внимание на то, что оптимизм экспертов фактически исчерпывается текущим годом, которым, согласно консенсус-прогнозу, и ограничится восстановительный рост», — говорится в комментарии.

Согласно данным консенсус-прогноза, уже в 2022 году прирост ВВП составит 2,5%, в 2023 году — 2,2%, в 2024-м — 2,1%, в 2025-м — 2%, а в 2026-м — 1,9%. Относительно прироста ВВП на 2022 год консенсус-прогноз экспертов оказался более пессимистичным, чем прогнозы Минэкономразвития (3%) и Банка России (до 3%).

Большинство экспертов также убеждены в дальнейшем повышении ключевой ставки Центробанком. Согласно консенсус-прогнозу, ее среднее значение по итогам 2021 года составит 7,92%. В последующем прогнозируется постепенное снижение ключевой ставки — от 6,83% в 2022 году до 5,06% в 2026-м.

Эксперты полагают, что рост потребительских цен по итогам 2021 года составит 7,7%, притом что в предыдущем опросе они прогнозировали рост на 5,8%. Однако уже на следующий год они прогнозируют уровень инфляции в 4,6%, а на 2026 год — достижение целевого значения Центробанка в 4%.

«Консенсус-прогноз по росту потребительских цен стал заметно пессимистичней в основном для текущего года. С одной стороны, это говорит о том, что продолжающееся ускорение инфляции остается достаточно неожиданным для экспертного сообщества, а с другой — что это не порождает особых сомнений в способности Банка России успешно проводить политику, направленную на достижение долгосрочного инфляционного таргета в 4%. Устойчивое ускорение инфляции сейчас вообще не рассматривается экспертами в качестве существенного риска», — сказано в комментарии.

Опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики проводился 2—14 ноября. В опросе приняли участие 26 экспертов из России и других стран.