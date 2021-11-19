Минцифры РФ предлагает закрепить в российском законодательстве понятие «ГосОблако», или «государственная единая облачная платформа». Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект федерального закона <…> разработан в целях закрепления в законодательстве понятия государственной единой облачной платформы (далее — ГосОблако). Введение в правовое поле определения ГосОблака позволит обеспечить совершенствование правового и технологического регулирования, в том числе направленного на повышение уровня защиты и доступности данных», — говорится в пояснительной записке к документу.

Документ определяет ГосОблако как «совокупность унифицированных облачных услуг», которые оказывают независимые поставщики. Государственная единая облачная платформа, как указано в законопроекте, управляется «государственной информационной системой управления распределенной информационно-коммуникационной инфраструктурой», которая предназначена для размещения и функционирования информационных систем и ресурсов госорганов.

Эксперимент по переводу госорганов на единую облачную платформу стартовал в 2019 году в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Его первыми участниками стали Минцифры, Минтруд, Минюст, Ростехнадзор, Росимущество, Федеральная таможенная служба, Фонд социального страхования.

Как говорится в пояснительной записке, эксперимент «уже показал положительное влияние использования ГосОблака» в деятельности органов власти и государственных внебюджетных фондов.

В апреле стало известно, что правительство РФ расширит эксперимент, который продлится до конца 2022 года. Перевод государственных систем в облачную платформу призван позволить сэкономить ресурсы на обслуживание собственной IT-инфраструктуры, а в перспективе ГосОблако должно стать инфраструктурным фундаментом для развития электронного правительства и обеспечивать безопасность данных, в том числе благодаря использованию преимущественно российского софта и оборудования.