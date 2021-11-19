Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении до 1 января 2025 года приостановки выплаты в полном объеме компенсации сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года. Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной и базовой стоимости необходимого социального набора.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый для их погашения, составит в 2022 году 49,7 трлн рублей, в 2023-м — 51,8 трлн рублей, в 2024-м — 53,9 трлн рублей, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

«Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003—2024 годов», — говорится в финансово-экономическом обосновании.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года в связи с тем, что правительство до сих пор не разработало законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания. Кроме того, в правительстве констатируют отсутствие финансовых источников полной компенсации советских вкладов.