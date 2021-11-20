Страховая компания «Сибирский Дом Страхования» объявила о своем намерении передать страховой портфель по всем видам страхования компании «АльфаСтрахование». Соответствующее уведомление компании «СДС» опубликовано на сайте Банка России.

В письме указано, что передача портфеля осуществляется в связи с отказом компании «СДС» от осуществления страховой деятельности. Решение о передаче страхового портфеля принято уполномоченным органом страховщика (решение единственного участника ООО «Страховая компания «СДС» от 10 ноября 2021 года).

«Передача страхового портфеля будет осуществляться в соответствии со ст. 26.1 закона РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» на основании договоров о передаче страховых портфелей и актов о приеме-передачи страховых портфелей применительно к обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и применительно к добровольному личному и имущественному страхованию соответственно», — говорится в письме.

В уведомлении подчеркивается, что принимающий страховщик удовлетворяет требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств.

Кредиторы (страхователи и выгодоприобретатели) по договорам страхования, обязательства по которым передаются в составе портфеля, могут в течение 45 дней с момента опубликования уведомления в письменной форме дать свое согласие на замену страховщика или отказаться от этой замены.