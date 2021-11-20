Еще 52 турникета для оплаты по Face Pay подключены на станциях московского метро, где выросла популярность сервиса у пассажиров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Департамент транспорта Москвы.

Например, на «Китай-городе», «Чистых прудах», «Третьяковской» и других. Как уточняется, таких турникетов в подземке уже 437 — минимум по одному в каждом вестибюле, а на многих станциях больше. Так, на «Смоленской» их уже три.

Ни в одном городе мира сервис оплаты проезда по биометрии не реализован в таком масштабе, подчеркнул заместитель мэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

«Face Pay — самый безопасный способ оплаты проезда в условиях пандемии. По словам наших пассажиров, еще и очень удобный. За месяц совершено более 130 тыс. поездок по биометрии. Мы видим популярность сервиса, поэтому добавили еще больше турникетов с Face Pay, чтобы повысить комфорт поездок москвичей — такую задачу перед нами поставил мэр Москвы», — добавил он.