Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях трудовых прав для ухаживающих за инвалидами первой группы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон включает работников, осуществляющих уход за инвалидами первой группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.

Законодатели отмечали, что эта мера позволит улучшить жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также предоставит возможность заботящимся о них родственникам использовать дополнительные выходные дни.