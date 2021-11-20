Жительница Петербурга долгое время получала от лжекурьера пенсию в билетах «банка приколов», накопив 470 тыс. «рублей», мошенников пока не поймали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.



Как информирует ведомство, в среду в полицию Невского района Петербурга обратилась 90-летняя пенсионерка. При попытке расплатиться за продукты пятитысячной купюрой женщина выяснила, что банкнота не настоящая.

«Вернувшись домой, пенсионерка решила повнимательнее рассмотреть остальные купюры накопленной пенсии в общей сумме 475 тысяч рублей. Оказалось, что оставшиеся 95 купюр достоинством 5 тысяч рублей также являются билетами «банка приколов», — уточняют в полиции. По словам заявительницы, она получала пенсию от курьера службы связи, о чем свидетельствуют 13 квитанций.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к совершению этого преступления», — заключает пресс-служба ГУМВД.