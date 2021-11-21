Покупка валюты с целью сохранить сбережения выгодна всегда, рассказал агентству «Прайм» начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин.



«Золотое время» для покупки валюты с целью диверсифицировать свои сбережения — всегда. Никто не знает, где «дно или потолок» у курса валюты, поэтому правильнее покупать ее каждый месяц на часть сбережений», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, разумно вкладывать купленные доллары или евро в американские ценные бумаги либо акции европейских компаний. При этом Кучин не советует сейчас покупать валюту в спекулятивных целях из-за непредсказуемости в поведении центральных банков в период турбулентности.

Собеседник агентства также напомнил инвесторам, которые держат кэш в рублях, долларах или евро, о потерях из-за инфляции. Он отметил усиление спроса на традиционные защитные инструменты (доллар США, швейцарский франк, йену, золото) из-за роста наличности в инвестиционных портфелях.