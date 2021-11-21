Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу налоговых органов и подчеркнул, что ФНС обеспечивает комфортные условия для граждан и бизнеса при уплате налогов.

Глава государства поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, профессионализм и ответственность сотрудников ФНС обеспечивают устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, а также формируют благоприятный деловой климат в стране.

Президент РФ также отметил вклад ведомства в совершенствование налоговой системы и контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

«ФНС смогла укрепить единую налоговую систему страны, обеспечила качественную модернизацию законодательства, которое стало более эффективно отвечать вызовам времени и национальным целям развития», — подчеркнул Путин.