«Тинькофф» расширил линейку дебетовых карт «Тинькофф Драйв» и совместно с международным сервисом Gett запустил бонусную карту специально для водителей такси. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, к новой карте подключен сервис безналичных чаевых от «Тинькофф» и CloudPayments — CloudTips.

«Пользуясь новой картой Gett от «Тинькофф», водители такси смогут накапливать баллы и компенсировать расходы на АЗС и обслуживание автомобиля. Кроме этого, карта позволяет водителям принимать чаевые онлайн через CloudTips с минимально возможной комиссией, предусмотренной в сервисе. Отправить чаевые через сервис CloudTips пассажиры смогут, используя Apple Pay и Google Pay или введя номер банковской карты», — говорится в релизе.

Согласно условиям, за покупки на АЗС и любого полиса в «Тинькофф Страховании» начисляется 10%, за любые автоуслуги — 5%, за уплату штрафов ГИБДД через мобильное приложение и сайт банка — 5%, за все остальные покупки по карте — 1%.

Один бонусный балл равен одному рублю в категории «Автоуслуги», полтора бонуса равны одному рублю — на АЗС. Обслуживание кобрендинговой карты бесплатно при неснижаемом остатке на карте не менее 50 тыс. рублей в месяц, а также при оформлении кредита, выданного на карточный счет. В остальных случаях стоимость обслуживания составит 299 рублей в месяц.

С картой Gett от «Тинькофф» водители могут получать и моментально выводить на банковскую карту чаевые через сервис CloudTips. По завершении каждой поездки пассажирам будет направлено push-уведомление от Gett с предложением оставить чаевые. В личном кабинете CloudTips водитель всегда может посмотреть историю переводов и комментарии пассажиров.

Кобрендинговая карта Gett оснащена платежной системой Visa и поддерживает технологии PayPass и чип.