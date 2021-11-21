Биржевые регуляторы Гонконга изучают планы «Русала» по разделению активов компании, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже. Об этом сообщила в воскресенье газета Financial Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении материалы электронной переписки, касающиеся жалобы, которую регулирующие органы получили от лондонского хедж-фонда Odey Asset Management.



По данным издания, в фонде, которому принадлежат деривативы «Русала», выражают беспокойство в связи с достигнутым «Суалом» и En+ Олега Дерипаски соглашением выделить высокоуглеродные активы «Русала» в отдельную компанию. Представители Odey Asset Management опасаются, что договоренность крупнейших акционеров компании может поставить под угрозу интересы миноритариев. FT утверждает, что фонд добивается лишения «Суала» и En+ права голоса в вопросе о разделении активов.

В «Русале» заявили FT, что компании неизвестно о каких-либо проверках, проводимых Гонконгской фондовой биржей, которая, в свою очередь, отказалась от комментариев.

«В вопросе о разделении активов все ясно, этот процесс принесет выгоду всем акционерам, — говорится в приводимом в статье заявлении «Русала». — Два направления бизнеса имеют разные траектории и стратегии по декарбонизации деятельности, однако у них одна цель на 2050 год — достижение углеродной нейтральности».

Издание указывает, что Odey Asset Management может добиваться от «Русала» изменения политики выплаты дивидендов в обмен на поддержку разделения активов компании. По словам Генри Стила, который управляет активами фонда, сложившаяся ситуация обсуждалась им с руководством «Русала» и En+.

«Мы признательны за продолжающееся взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в особенности с правлением En+ и «Русала», что должно свести к нулю возможность потенциальных или предполагаемых конфликтов с миноритарными акционерами», — заявил он FT.

«Русал» — один из крупнейших в мире производителей алюминия — ранее сообщал, что планирует выделить высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру. Гендиректор компании Евгений Никитин в интервью ТАСС отмечал, что завершить разделение активов планируется в первом полугодии 2022 года. Однако затем в компании приняли решение приостановить этот процесс в связи с введением в России экспортных пошлин на металлы и металлопродукцию. Компания будет вынуждена провести дополнительный анализ финансовой устойчивости разделяемых компаний.