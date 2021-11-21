Отдыхать в Новый год меньше десяти дней, утвержденных правительством, готовы 40% россиян, еще 6% признались, что могут обойтись вообще без отдыха. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Среднестатистический россиянин считает оптимальной продолжительностью новогодних каникул семь дней. Отдыхать в новогодние каникулы от одного до трех дней готовы 16% россиян. От четырех до шести дней каникул хватит 13% опрошенных. За неделю новогодних каникул проголосовало 7% респондентов, за 8—9 дней — 4%. 35% россиян устраивают утвержденные десять дней новогодних каникул с 31 декабря по 9 января. Отдыхать на новый год от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, две недели — 7% респондентов. 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года.

Женщин чаще мужчин устраивают утвержденные новогодние каникулы с 31 декабря по 9 января: 41% против 30% соответственно. Мужчины вдвое чаще женщин поддерживают каникулы длиной в две недели: 10% против 5%.

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще одобрять утвержденные десять дней отдыха: 35% сегодня против 31% в 2020-м.