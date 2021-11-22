В России сравнялось число самозанятых и число индивидуальных предпринимателей. Об этом в интервью РБК рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
«Больше 3,5 миллиона человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 миллиона. Налоговый режим — это статус. Индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для смысла все равно это важно», — заявил Егоров.
По данным ФНС, на 1 ноября в России насчитывалось 3,54 млн действующих индивидуальных предпринимателей. Учитывая, что в конце 2020 года ведомство сообщало о том, что в стране 1,6 млн самозанятых, то из приведенных Егоровым данных следует, что за год этот показатель вырос вдвое.Власти до этого фиксировали рост числа самозанятых. Так, например, 1 июня директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России Инна Дадаян заявила, что, по данным ведомства, количество самозанятых граждан в стране приблизилось к 2,4 млн. «Наиболее популярными видами деятельности являются предоставление автомобильно-транспортных услуг, ремонт, строительство, также услуги в сфере красоты», — сказала она. В свою очередь, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин накануне в Благовещенске заявил, что количество самозанятых в стране только с начала года увеличилось больше чем на миллион человек, в том числе и за счет занятых в малом бизнесе. «Сейчас их 3,3 миллиона человек. Такого никогда не было», — сказал Калинин.
Число самозанятых россиян на текущий момент составляет более чем 3,3 млн человек, заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрий Сатин.