В России сравнялось число самозанятых и число индивидуальных предпринимателей. Об этом в интервью РБК рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Больше 3,5 миллиона человек самозанятых. У нас индивидуальных предпринимателей тоже около 3,5 миллиона. Налоговый режим — это статус. Индивидуальный предприниматель тоже может быть самозанятым. Но для смысла все равно это важно», — заявил Егоров.

По данным ФНС, на 1 ноября в России насчитывалось 3,54 млн действующих индивидуальных предпринимателей. Учитывая, что в конце 2020 года ведомство сообщало о том, что в стране 1,6 млн самозанятых, то из приведенных Егоровым данных следует, что за год этот показатель вырос вдвое.