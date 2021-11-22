📰 Индекс государственных облигаций на Мосбирже спикировал к минимумам за два с половиной года, пишут «Известия». Снижение котировок ОФЗ вместе с ростом их доходности наблюдается с начала 2021 года, но падение в октябре — ноябре было практически отвесным. Это означает, что правительству придется занимать на рынке по более высоким ставкам. Впрочем, в условиях нынешнего профицита бюджета такой опасности нет. В то же время высокие доходности облигаций повышают стоимость фондирования. По мнению экспертов, в 2022 году цикл повышения ставки ЦБ если и не развернется, то, по крайней мере, завершится.
📰 Изготовители кондитерских изделий начали информировать розницу о планах повысить цены на продукцию к Новому году, пишут «Известия» со ссылкой на сеть магазинов «Верный». Один из крупнейших отечественных изготовителей конфет и шоколада «Акконд» разослал ретейлерам уведомление о подорожании сладостей на 5—20% с 1 декабря. О росте цен на товар также заявили и другие лидеры рынка: бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов». Производители ссылаются на увеличение цен на ингредиенты и упаковку. В Минсельхозе подчеркнули: кондитеры работают в условиях значительного роста издержек.
📰 Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября, пишут «Известия» со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE в понедельник, 22 ноября. По состоянию на 2:02 мск, январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69%, до 77,93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56%, до 75,19 доллара за баррель. 17 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 7 октября и торговалась на уровне 79,91 доллара за баррель (минус 3,05%).
📰 Более обеспеченные люди с большей вероятностью получают более высокую прибыль от своих инвестиций, что подтверждается данными налоговых отчетов из Норвегии за 12 лет (2004—2015 годы), пишут «Ведомости». Как пишет доктор экономических наук Стэнфордского университета, экономист из МВФ Давиде Малакрино, ссылаясь на исследования МВФ совместно с другими институтами, крупные бизнесмены с многомиллионными капиталами понимают, как их деньги работают на них, и знают, как принимать на себя просчитанные риски.
📰 Большую часть своих денег состоятельные россияне хранят за границей: клиенты с состоянием от 1 млн долларов держат в зарубежных банках около 323 млрд долларов, или 68% общего капитала российских состоятельных клиентов, пишут «Ведомости». В российских private банках и УК находится 152,9 млрд долларов. Еще около 8 млрд долларов — в управлении у инвестиционных компаний. Богатые бизнесмены для сохранения и защиты активов, а также для передачи бизнеса в будущем пользуются международными трастами, в том числе семейными, которые учреждаются для сохранения текущих активов семьи, их защиты и передачи по наследству.
📰 С октября 2020 года овощи подорожали сильнее всего — на 49%, пишут «Ведомости», уточняя, что самым подорожавшим продуктом стала свежая белокочанная капуста: за 12 месяцев ее цена выросла почти вдвое — на 89,5%. За ней следует картофель: цена одного килограмма выросла на 76,3%. На 65% подорожали за 12 месяцев огурцы и помидоры, морковь подорожала на 39,3%, свекла — на 38%, лук репчатый — на 29,1%, чеснок — на 22%. Овощи в целом стали дороже за год на 49%, а фрукты — на 6,3%, в итоге вся плодоовощная продукция выросла в цене на 26%. Помимо овощей, дорожали и другие продукты питания, в лидерах — курятина, которая стала дороже на 31%.
📰 Россия присоединилась к сбору в размере 5% с оборота углеродных единиц в Адаптационный фонд по так называемому централизованному механизму их признания, заявил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах расширенного заседания Евразийского межправсовета в Ереване. В частности, речь идет о методике, регламентированной пунктом 6.4 Парижского соглашения, уточнил он. Так, 5-процентный налог будет собираться лишь с тех углеродных единиц, которые авторизованы на международном уровне специальным органом при ООН (так называемый Supervisory body).