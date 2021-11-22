📰 Индекс государственных облигаций на Мосбирже спикировал к минимумам за два с половиной года, пишут «Известия» . Снижение котировок ОФЗ вместе с ростом их доходности наблюдается с начала 2021 года, но падение в октябре — ноябре было практически отвесным. Это означает, что правительству придется занимать на рынке по более высоким ставкам. Впрочем, в условиях нынешнего профицита бюджета такой опасности нет. В то же время высокие доходности облигаций повышают стоимость фондирования. По мнению экспертов, в 2022 году цикл повышения ставки ЦБ если и не развернется, то, по крайней мере, завершится.

📰 Изготовители кондитерских изделий начали информировать розницу о планах повысить цены на продукцию к Новому году, пишут «Известия» со ссылкой на сеть магазинов «Верный». Один из крупнейших отечественных изготовителей конфет и шоколада «Акконд» разослал ретейлерам уведомление о подорожании сладостей на 5—20% с 1 декабря. О росте цен на товар также заявили и другие лидеры рынка: бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов». Производители ссылаются на увеличение цен на ингредиенты и упаковку. В Минсельхозе подчеркнули: кондитеры работают в условиях значительного роста издержек.

📰 Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября, пишут «Известия» со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE в понедельник, 22 ноября. По состоянию на 2:02 мск, январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69%, до 77,93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56%, до 75,19 доллара за баррель. 17 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 7 октября и торговалась на уровне 79,91 доллара за баррель (минус 3,05%).

📰 Более обеспеченные люди с большей вероятностью получают более высокую прибыль от своих инвестиций, что подтверждается данными налоговых отчетов из Норвегии за 12 лет (2004—2015 годы), пишут «Ведомости» . Как пишет доктор экономических наук Стэнфордского университета, экономист из МВФ Давиде Малакрино, ссылаясь на исследования МВФ совместно с другими институтами, крупные бизнесмены с многомиллионными капиталами понимают, как их деньги работают на них, и знают, как принимать на себя просчитанные риски.

📰 Большую часть своих денег состоятельные россияне хранят за границей: клиенты с состоянием от 1 млн долларов держат в зарубежных банках около 323 млрд долларов, или 68% общего капитала российских состоятельных клиентов, пишут «Ведомости» . В российских private банках и УК находится 152,9 млрд долларов. Еще около 8 млрд долларов — в управлении у инвестиционных компаний. Богатые бизнесмены для сохранения и защиты активов, а также для передачи бизнеса в будущем пользуются международными трастами, в том числе семейными, которые учреждаются для сохранения текущих активов семьи, их защиты и передачи по наследству.

📰 С октября 2020 года овощи подорожали сильнее всего — на 49%, пишут «Ведомости» , уточняя, что самым подорожавшим продуктом стала свежая белокочанная капуста: за 12 месяцев ее цена выросла почти вдвое — на 89,5%. За ней следует картофель: цена одного килограмма выросла на 76,3%. На 65% подорожали за 12 месяцев огурцы и помидоры, морковь подорожала на 39,3%, свекла — на 38%, лук репчатый — на 29,1%, чеснок — на 22%. Овощи в целом стали дороже за год на 49%, а фрукты — на 6,3%, в итоге вся плодоовощная продукция выросла в цене на 26%. Помимо овощей, дорожали и другие продукты питания, в лидерах — курятина, которая стала дороже на 31%.