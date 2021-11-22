Федеральная налоговая служба к 2024 году планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом в интервью РБК рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — сказал он.

По данным ФНС, россияне подают около 14 млн деклараций в год. Возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным, заметил Егоров.

«Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату. Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но, чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем. Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — заключил глава ФНС.

НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — он удерживается с заработной платы. Но есть случаи, когда налогоплательщики должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию: