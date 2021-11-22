Фондовые индексы в России снижаются в начале торговой сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи потерял 0,76% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 986,14 пункта. Индекс РТС опустился на 0,83% — до отметки 1 709,45.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов отмечает, что торги на российском фондовом рынке стартовали на противоречивом внешнем фоне.

«С одной стороны, на 0,2% растут американские фьючерсы, в плюсе многие промышленные и драгоценные металлы. С другой — около полупроцента теряет нефть. Сегодня спекулятивно на отскок интересен СберБанк, который вошел в зону сильной поддержки. Последние дни акции банка торговались слабее рынка, при этом бумага фундаментально сильная. При улучшении внешнего фона она может отскочить процента на два — три. По-прежнему позитивно смотрим на золотодобытчиков — акции этого сектора стоит оставлять в портфелях. Рост инфляционных рисков и увеличение заболеваемости коронавирусом может в любое время спровоцировать начало нового ралли в золоте. Не очень понятная пока ситуация с нефтянкой», — комментирует аналитик.