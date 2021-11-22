Достойный размер пенсии в России должен составлять 43 тыс. рублей. Такой средний показатель ожидаемой пенсии был получен в ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob во всех регионах страны.

Как следует из результатов опроса, самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове и Ижевске.

На вопрос об основном источнике дохода по достижении пенсионного возраста представители экономически активного населения чаще отвечали, что рассчитывают продолжить работать и жить на зарплату (28%). На государственную пенсию надеются 24%. Жить на личные сбережения планируют 14% опрошенных. Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, назвали основным источником дохода в зрелом возрасте 4% россиян. На помощь детей рассчитывает только один человек из 100. Другие источники дохода назвали 7% респондентов, среди них — поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам.

Для молодежи возраст выхода на пенсию кажется еще очень далеким: россияне до 24 лет сейчас чаще думают, что смогут положиться на государственную пенсию. Респонденты от 25 до 44 лет чаще говорят, что рассчитывают продолжать трудиться и получать зарплату. Среди граждан старше 45 лет поровну тех, кто рассчитывает жить на пенсию и трудовые доходы (по 30%).