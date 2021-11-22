Достойный размер пенсии в России должен составлять 43 тыс. рублей. Такой средний показатель ожидаемой пенсии был получен в ходе опроса, проведенного сервисом SuperJob во всех регионах страны.
Как следует из результатов опроса, самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове и Ижевске.
На вопрос об основном источнике дохода по достижении пенсионного возраста представители экономически активного населения чаще отвечали, что рассчитывают продолжить работать и жить на зарплату (28%). На государственную пенсию надеются 24%. Жить на личные сбережения планируют 14% опрошенных. Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, назвали основным источником дохода в зрелом возрасте 4% россиян. На помощь детей рассчитывает только один человек из 100. Другие источники дохода назвали 7% респондентов, среди них — поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам.
Для молодежи возраст выхода на пенсию кажется еще очень далеким: россияне до 24 лет сейчас чаще думают, что смогут положиться на государственную пенсию. Респонденты от 25 до 44 лет чаще говорят, что рассчитывают продолжать трудиться и получать зарплату. Среди граждан старше 45 лет поровну тех, кто рассчитывает жить на пенсию и трудовые доходы (по 30%).Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня должна равняться 43 тыс. рублей в месяц (по результатам прошлогоднего аналогичного опроса средние запросы были на уровне 40 тыс. рублей). Женские запросы скромнее мужских (41 и 44,7 тыс. рублей соответственно). Молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. рублей в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тыс. рублей. Чем выше уровень дохода, тем выше и пенсионные ожидания: 37 тыс. рублей — у россиян с зарплатой менее 30 тыс. рублей и 48 тыс. рублей — у тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей в месяц.
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова отметила, что на сегодняшний день средний размер страховой пенсии — 17 444 рубля.