Банк ДОМ.РФ за девять месяцев 2021 года получил 13 млрд рублей прибыли, следует из промежуточного отчета кредитного учреждения, подготовленного в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности.

По отношению к январю — сентябрю 2020 года чистая прибыль Банка ДОМ.РФ увеличилась на 10,6 млрд рублей.

Чистые процентные доходы за девять месяцев 2021 года составили 20 млрд рублей, увеличившись на 8,7 млрд рублей, или 77%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Основным драйвером бизнеса банка является проектное финансирование: портфель кредитов удвоился с начала года, а объем одобренных лимитов застройщикам превысил 1,8 трлн рублей. Ипотечное кредитование, второй важнейший для банка сегмент, также продолжает уверенный рост — с начала года портфель вырос на четверть и составляет более 40% от общего кредитного портфеля банка. Важную роль играет социальный сегмент — 41% в структуре выдач приходится на льготные программы с господдержкой, направленные на доступность жилья и поддержку семей с детьми», — говорится в комментарии кредитного учреждения.

Портфель кредитов клиентам Банка ДОМ.РФ на 30 сентября 2021 года составил 509,48 млрд рублей, увеличившись с начала года на 182,29 млрд рублей, или 55,7%.

«Ключевым фактором изменения является рост портфеля финансирования жилищного строительства на 98,9%, до 252,46 миллиарда рублей, а также рост портфеля ипотечного жилищного кредитования физических лиц на 23,7%, до 215, 95 миллиарда рублей», — пояснили в банке.

Обязательства Банка ДОМ.РФ на 30 сентября 2021 года составили 612,32 млрд рублей, увеличившись с начала года на 212,71 млрд рублей, или 53,2%. Согласно отчету, основным драйвером стал рост объема средств на счетах эскроу физических лиц и депозитов государственных организаций.

Собственные средства банка на 30 сентября 2021 года составили 136,39 млрд рублей, увеличившись с начала года на 42,04 млрд рублей преимущественно благодаря получению чистой прибыли, а также докапитализации банка единственным акционером, АО «ДОМ.РФ», на 30 млрд рублей.