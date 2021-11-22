В этом году поступления налогов в бюджеты всех уровней показывают значительный рост из-за восстановления экономики, рассказал в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

«По итогам десяти месяцев — плюс 37%, это 23 триллиона рублей. В целом за год по консолидированному бюджету мы планируем выйти на 28 триллионов рублей, то есть плюс 7 триллионов к показателям прошлого года. Но, если даже учитывать, что тот год был аномальным [из-за начала пандемии], и сравнивать поступления с 2019 годом, то уже сейчас идет превышение на 23% в любом случае», — заявил он.

По словам Егорова, существенный рост налоговых поступлений произошел в основном за счет восстановительного роста экономики. Часть может быть отнесена к изменению налогового законодательства и, естественно, к налоговому администрированию, отметил он.

При этом, уточнил глава ФНС, из 6 трлн рублей прироста год к году 2 трлн рублей приходится на нефть. «Это и налог на добычу полезных ископаемых, и НДД [налог на дополнительный доход], и акцизы», — заключил Егоров.