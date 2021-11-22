Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности Восточного Экспресс Банка. Информация об этом
В отношении Восточного Экспресс Банка 22 ноября 2021 года ЦБ вынес постановление по
Постановлением предусмотрено наложение на нарушителей административного штрафа, при этом в документе, опубликованном на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам. Постановление пока не вступило в законную силу.
Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает кредитной организации направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.