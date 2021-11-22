Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал в интервью РБК о двух новых проектах по упрощению взаимодействия с бизнесом.

«Во-первых, проект электронного документооборота. Это долгосрочный проект, тяжелая инфраструктурная история, разбитая на два фундаментальных блока. Для начала нужно развернуть на основании требований бизнеса такую инфраструктуру, которая позволила бы очень легко и дешево обмениваться в электронном виде документами, прежде всего в сегменте b2b. И в случае удачи на первом этапе мы как раз получим ту самую инфраструктуру, в которой уже сможем перейти к модели налогообложения — по налогу на финансовый результат, НДС или налогу на прибыль», — сказал он.

По словам Егорова, второе — это проект единого налогового счета. «Сегодня мы наших налогоплательщиков сделали в некотором смысле заложниками бюджетной системы, когда они вынуждены все свои платежи государству разбивать по видам муниципальных образований, по бюджетной классификации — вариаций, по которым нужно заполнять платежное поручение, больше, чем можно себе представить», — пояснил он.

Глава ФНС: за год по консолидированному бюджету в планах выйти на 28 трлн рублей В этом году поступления налогов в бюджеты всех уровней показывают значительный рост из-за восстановления экономики, рассказал в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Глава ФНС отметил, что предложение ФНС заключается в переходе от взаимодействия с плательщиком, у которого (условно) больше 40 лицевых счетов, к взаимодействию через один лицевой счет. «Все остальное становится отдельными субсчетами. Это значит, что я должен буду расплачиваться через один счет, а государство само руками налоговой службы распределит все эти платежи между бюджетами», — уточнил он, добавив, что в итоге от этой системы выиграют все.

Так, подчеркнул Егоров, если говорить о малом и среднем бизнесе, то это 100-процентный выигрыш. «Дискутировать можно скорее с крупным бизнесом. Но учитывая, что мы это проходим на площадке всех общественных объединений, бизнес-ассоциаций, то у нас консенсус по тому, как работает система, в целом достигнут. Собственно, первым этапом является внедрение добровольной системы. Потому что еще, естественно, важно завоевать доверие плательщика — чтобы он видел, что мы этот расчет делаем прозрачно, понятно и удобно», — заключил глава ФНС.