Интерпрогрессбанк запустил обновленную программу рефинансирования кредитов, в рамках которой клиенты могут уменьшить ежемесячные платежи по кредитам, взятым в других банках, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Потребительский кредит на рефинансирование в Банке ИПБ теперь предоставляется по сниженной ставке — от 7,9% на сумму до 3 млн рублей и сроком до пяти лет без поручительства третьих лиц.

В рамках программы можно рефинансировать потребительские кредиты, кредитные карты, карты с разрешенным овердрафтом, автокредиты, ипотеку, взятые в других банках, и получить дополнительную сумму на любые цели. Количество рефинансируемых кредитов неограниченно.

Новая программа доступна для клиентов Банка ИПБ, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

«Первые два месяца ставка — 7,9% годовых, со страховой защитой, доступна для всех категорий заемщиков. Для сохранения низкой ставки на протяжении всего срока действия кредитного договора достаточно перевести свою заработную плату на банковскую карту Банка ИПБ», — уточнил заместитель председателя правления банка Сергей Пронин.