Банк России установил официальные курсы валют на 23 ноября.

Курс доллара повысился на 68,89 копейки, составив 73,4506 рубля (72,6022 рубля на 22 ноября). Курс евро поднялся на 18,7 копейки, до 82,7715 рубля (с 82,2583 рубля на 22 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,34 рубля (плюс 89 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:22 мск стоил 83,92 рубля (плюс 90 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,16 до 74,38 рубля за доллар и от 82,5 до 83,95 рубля за евро.