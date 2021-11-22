Почта Банк запускает предновогодний промовклад «Горячий сезон», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ставка по традиционному промовкладу Почта Банка «Горячий сезон» увеличена на 0,5% и составляет 7,75%, а максимальная сумма — до 10 млн рублей.

Вклад открывается на один год, без пополнений и снятий. Проценты выплачиваются в конце срока. Клиент может открыть только один вклад «Горячий сезон».

Открыть депозит можно лишь в отделениях и точках продаж банка, в том числе в филиалах Почты России. После открытия в отделении средства на депозитный счет можно перевести онлайн.